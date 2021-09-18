Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin'den sel ve orman yangını değerlendirmesi

Temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Metin, son dönemde yaşanan sel ve orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sel ve su taşkınlarının bir daha can ve mal kaybına neden olmaması için Devlet Su İşlerinin (DSİ) bazı projeler hazırladığını belirten Metin, "Son dönemde iklim değişikliğinden kaynaklı, 500 yılda bir görülen yağış miktarı yağmaya başladı. Bu yağış miktarı, 1 seneye yayılsa problem yok. Ancak bunlar kısa sürede, 8 saatte, 24 saatte yağan yağmur olunca ne yazık ki bu tür afetlere maruz kaldık." diye konuştu.
Metin, yoğun yağışa bağlı sel ve taşkınların afet olduğuna işaret ederek, "Siz ne kadar önlem alırsanız alın, afetin önüne geçme şansınız yok. Ne yapmak lazım? Afetin meydana getireceği zararların önüne geçmek lazım. Bunun için de dere yataklarına konut ve yapı yapmamak ve dere yataklarını korumak lazım. Bu noktada Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Tarım ve Orman ile diğer bakanlıklarımızla güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Karadeniz'in, Türkiye'nin sel ve taşkın riski en fazla bölgesi olduğuna dikkati çeken Metin, "Öncelikle son dönemdeki afet bölgeleri Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan başlamak üzere bütün risk bölgesi olan, sadece Karadeniz değil Anadolu'nun diğer bölgelerinde risk teşkil eden yerleri de planlama dahilinde tehlikesiz bir konuma getireceğiz." dedi.
- "16 büyük yangını kısa sürede söndürmeyi başardık"
Metin, orman yangınları ve buna yönelik mücadele çalışmalarına değinerek, bölgesel anlamda, riskleri en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Senede 1-2 büyük yangın çıkarken, aynı anda 16 büyük yangının meydana geldiğini anlatan Metin, "Hamdolsun orman teşkilatımız yıllardan beri bu alanda kendisini yetiştirmiş, kabiliyetli bir teşkilattır. Dünya çapında başarısı olan bir teşkilattır. Şu anda hem hava hem kara gücümüzle hem önleyici hizmetlerimizle bunun tekrarı olmayacak şekilde önlemlerimizi aldık. Bu son dönemde ciddi anlamda bir tehlike atlattık. Yine vatandaşımızla beraber el ele, gönül gönüle, bütün kurumlarımızla beraber 16 büyük yangını kısa sürede söndürmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.
Metin, yangınlar konusunda hassas davranan ve duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.
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