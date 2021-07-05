Tarım ve gıda sektöründe virüs baskısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarım ve gıda sektörü üzerinde büyük baskı yarattığını belirterek, "Arz zincirlerindeki kesintiler ve karantina önlemleri gıda kaybı ve israfında önemli artışlara neden oldu." dedi.
Selışık, AA muhabirine, Kovid-19 salgın sürecinin, gıda ve tarım üretiminin ülkeler için ne kadar önemli ve stratejik bir zorunluluk olduğunu herkese hatırlattığını söyledi.
Salgının verdiği zararın nüfus yoğunluğunun büyük olduğu şehirlerde daha çok hissedildiğini ifade eden Selışık, şehirlerin yoksul ve korunaksız yerleşim yerlerinin bundan daha fazla etkilendiğini bildirdi.
Selışık, salgından en çok etkilenen ülkeler arasında Çin, ABD, İspanya, İtalya ve Fransa'nın yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bu ülkeler aynı zamanda, tarımsal üretim, ihracat ve ithalat bakımından dünyada başı çekiyor. Bu nedenle salgının tarım ve gıda sektörüne etkileri küresel boyutta ve olumsuz oluyor. Kovid-19, tarım ve gıda sektörü üzerinde büyük baskı yarattı. Arz zincirlerindeki kesintiler ve karantina önlemleri, gıda kaybı ve israfında önemli artışlara neden oldu."
Salgınla birlikte gelir düşüşleri ve gıda fiyatlarında yükselişler yaşandığını vurgulayan Selışık, bazı ülkelerin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.
AÇLIK SINIRINDAKİ İNSAN SAYISINDA 132 MİLYON ARTIŞ
Selışık, pandeminin etkisiyle 690 milyon olan açlık sınırında yaşayan insan sayısına 132 milyon kişinin daha eklendiğine dikkati çekerek, küresel düzeyde gıda yardımı almak zorunda olan ve akut açlık kriziyle yaşamak zorunda kalan insan sayısının ise 135 milyonu bulduğunu aktardı. Selışık, Dünya Bankası raporlarına göre 100 milyon insanın aşırı yoksulluğun pençesine sürüklendiğini ifade etti.
Çoğunluğu Afrika ve Asya'da olmak üzere 27 ülkenin ciddi bir gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirten Selışık, "Zaten kırılgan olan gruplar pandemiden daha fazla etkilendi. Sudan, Yemen, Sahil Afrika, küçük ada ülkeleri en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bu ülkeler dışarıdan gıda yardımına bağımlı durumdalar. Ülkeler haricinde, küçük aile çiftçileri, göçmenler ve mevsimlik tarım işçileri de bu krizin en büyük mağdurları arasında yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.
Selışık, Türkiye'nin de salgın nedeniyle yaşanan küresel dalgalanmalardan etkilendiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de gıda arzı ve güvenliğinde kısa ve orta vadede sıkıntı beklenmiyor. Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın en büyük gıda tedarikçilerinden biri. Nakliye yolları tıkanırsa üretici de olumsuz etkilenecek. Türkiye'de Kovid-19 başladıktan sonra gıda üretimi ve erişiminde bir kesinti olmamasına rağmen tarımsal ürünlerin fiyatı artış eğiliminde. Döviz kurunun salgın döneminde yükselmesi, gübre, ilaç ve yem gibi ithalata bağımlı bazı önemli girdilerde fiyat artışlarına yol açtı. Yeterlilik derecelerine göre, Türkiye'de salgından olumsuz etkilenebilecekler; tahıllar, buğday, mısır, baklagiller, ayçiçeği. Yurt içi meyve sebze piyasalarında ciddi bir arz açığı oluşması beklenmiyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!