Tarım ve Bakan Yumaklı: ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül'de balıkçılık sezonun açılışına ilişkin "Vira Bismillah, demeyi özledik" dedi
Giriş: 28.08.2023 - 00:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:27
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda “Özlem bitiyor, büyük gün geliyor. Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik. 1 Eylül’de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek.” ifadelerini kullandı.