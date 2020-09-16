Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi"ne (SAY) ilişkin değerlendirmede bulundu.
Projenin amacının arazi bozulumunun önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının verimli kullanımı ve yönetiminin sürdürülebilirliği olduğunu aktaran Pakdemirli, "2018 yılında başlattığımız ve pilot çalışma sahası olarak Konya Kapalı Havzası'nı seçtiğimiz proje kapsamında 11 elma bahçesi ile 15 şeker pancarı ve 13 mısır tarlası kuruldu. Kurulan bu araziler aracılığıyla çiftçilerimize etkin sulama sistemi uygulaması gösterildi. Bu kapsamda elma bahçelerine toprak altı sulama, mısır ve şeker pancarı tarlalarında damla sulama sistemleri kuruldu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekli projede kurulan sistemlerin toplam maliyeti 400 bin doları buldu." bilgisini verdi.
"PİLOT ALANLARDAKİ SONUÇLAR UMUT VADEDİYOR"
Bakan Pakdemirli, proje kapsamında bölge çiftçilerine programlı sulama konusunda eğitimler verildiğini aktararak, "Pilot uygulama alanlarında programlı sulamaya dair ilk sonuçları almaya başladık. Yapılan çalışmalar sonucunda örnek arazilerde programlı sulama ile yüzde 25,8 su, yüzde 26,6 enerji tasarrufu sağlanırken, verim yaklaşık yüzde 26 arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Projenin hedefinin bozulmuş arazilerinin rehabilitasyonu, iklim dostu tarım uygulamaları ve sürdürülebilir arazi yönetimi olduğunu bildiren Pakdemirli, "Pilot alanlardan aldığımız bu olumlu sonuçlar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için büyük umut vadediyor. Bu bağlamda uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırılması maksadıyla çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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