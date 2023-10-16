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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE Nisan'da yıllık yüzde 71,96, aylık bazda ise yüzde 4,47 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:13
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        Tarım ÜFE'de yıllık yüzde 71,96 artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi raporunu açıkladı.

        Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 46,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,96 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91,66 artış gerçekleşti.

        Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,50 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,28 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,74 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,10 artış gerçekleşti.

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        Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 26,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 50,65 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 154,83 ile üzüm ve yüzde 146,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,93 ile lifli bitkiler oldu.

        Eylül 2023'te, endekste kapsanan 84 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış, 57 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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