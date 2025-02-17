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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım-ÜFE yıllık yüzde 35,54 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım-ÜFE aylık yüzde 2,74 arttı

        Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 2,74 yıllık ise yüzde 35,54 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:25
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        Tarım-ÜFE ocakta yükselişini sürdürdü
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,05 artış gerçekleşti.

        Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,33 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,28 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,94 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,14 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,62 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,43 artış gerçekleşti.

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