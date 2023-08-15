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        Haberler İş-Yaşam Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 8,03, yıllık yüzde 62,48 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 8,03, yıllık yüzde 62,48 arttı 

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 62,48 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:14
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        Tarım ÜFE yüzde 62,48 arttı 
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        Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, söz konusu endekste temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 102,1 artış gerçekleşti.

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,84, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,01, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,16 artış kaydedildi.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,04 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,63 artış gerçekleşti.

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        Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 11,33 ile lifli bitkiler, yüzde 17,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 108,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 90,79 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak hesaplandı.

        Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 12,62 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 12,51 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kayıtlara geçti. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,45 ile çeltik oldu.

        Endekste kapsanan 87 maddeden 21'inin ortalama fiyatında azalış olurken 59'unun ortalama fiyatında artış gerçekleşti.

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