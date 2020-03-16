16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),202 yılı Şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, tarım-ÜFE'de (2015=100),2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,04 artış gerçekleşti.
Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,38, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,53 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,32 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,63, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,87 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,49 artış gerçekleşti.
Yıllık en fazla azalış yüzde 19,49 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu
Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 8,10 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 34,80 ile turunçgiller ve yüzde 42,92 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.
Aylık en fazla azalış yüzde 3,21 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.
Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,93 ile yağlı meyveler ve yüzde 1,02 ile tahıllar (pirinç hariç),baklagiller ve yağlı tohumlar alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 3,47 ile sebze ve kavun, kök ve yumrular ve yüzde 5,52 ile turunçgiller ve oldu.
Şubat 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 17 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!