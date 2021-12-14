Tarım-ÜFE'de 34 ayın zirvesi

Buna göre, endekste kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,57, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,36 artış gerçekleşti.
Sektörler özelinde önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,29, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,73, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,09 artış oldu.
Kasımda ana gruplarda önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,37, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,34 yükseliş, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,81 azalış kayıtlara geçti.
Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2021
Yıllık en fazla artış yüzde 105,21 ile lifli bitkiler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 43,03 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 36,63 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grupları izledi.
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 4,67 ile çeltik ve yüzde 5,07 ile üzüm oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla azalış gösteren alt grup ise yüzde 14,19 ile turunçgiller olarak kayda geçti.
Aylık en fazla artış yüzde 25,32 ile lifli bitkiler alt grubunda görüldü. Bunu, yüzde 8,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,4 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar takip etti.
Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar yüzde 18,99 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 0,57 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler olarak sıralandı.
Kasımda, endekste kapsanan 90 maddeden 25'inin ortalama fiyatında azalış oldu, 6 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 59 maddenin ise ortalama fiyatı arttı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!