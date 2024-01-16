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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ÜFE Aralık 2023'te aylık yüzde 6,34, yıllık yüzde 52,66 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ÜFE Aralık 2023'te aylık yüzde 6,34, yıllık yüzde 52,66 arttı 

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 6,34, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,66 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:34 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:35
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        Tarım ÜFE aralıkta arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 arttı.

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış kayıtlara geçti.

        Ana gruplarda Aralık 2023'te bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,98 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,96 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,81 artış görüldü.

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        Yıllık Tarım ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 25,93 ile lifli bitkiler ve yüzde 26,76 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kayıtlara geçti. Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.

        Aylık Tarım ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aralıkta bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,89 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,93 ile çeltik oldu.

        Aylık artışın yüksek olduğu alt grupların ise yüzde 23,54 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 11,65 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olduğu görüldü.

        Endekste kapsanan 86 maddeden 57'sinin ortalama fiyatında artış, 25'inin ortalama fiyatında azalış oldu.

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