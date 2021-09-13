Tarım sektörü Antalya'da düzenlenecek "Growtech Uluslararası Fuar"da buluşacak

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, fuarı 24-27 Kasım'da Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde "Keşfet", "Büyüt", "Kazan" sloganıyla düzenleyeceklerini bildirdi.
Sektörü uluslararası pazarlarla 20'nci kez buluşturmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Er, "60 bin metrekare fuar alanının tamamı doldu. Dört kıta ve 20 ülkeden 600 markayı fuarımızda ağırlayacağız. İspanya, Hollanda ve Macaristan'dan firmalar özel sergi alanlarıyla ülke bazında milli katılım sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.
Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda, "Sera ve Sulama Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme ve Koruma", "Tarım Makineleri" ve "Hayvancılık" olmak üzere toplam 5 kategori bulunduğunu aktaran Er, Türkiye'nin 2005-2019 döneminde tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını hatırlattı.
Er, geçen yıl 205 ülkeye, 1982 çeşit tarımsal ürün ihraç edildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, tarım sektörünün son 10 yılda istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.
Salgına rağmen tarım sektörünün üretmeye devam ettiğine ve tarım ihracatında bu yılın 8 aylık döneminde tarihi zirveyi gördüklerine değinen Er, akıllı tarım uygulamalarının verimli üretim için en güçlü silah olduğunu kaydetti.
Er, fuara, katılımcı ve ziyaretçilerin HES kodu, aşı kartı ve aşısızların son 48 saate ait PCR testi belgesiyle giriş yapabileceklerini bildirdi.
- ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini bulacak
Growtech'in 20'nci yılında tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi çalışmalara ve yarışmalara ev sahipliği yapmaya ve destek vermeye devam ettiğini anlatan Er, "Bu kapsamda 2008'den bu yana Growtech tarafından düzenlenen ve son üç yıldır da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile birlikte yapılan ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini bulacak. Ayrıca bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Growtech Tarım Sohbetleri'nde, sektörün nabzı tutulacak." değerlendirmesinde bulundu.
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