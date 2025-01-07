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        Tarım Kredi'yi zarara uğrattılar! 7 gözaltı

        Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'yi (Tarım Kredi) 5.5 milyon TL zarara uğratan, aralarında şirket çalışanı G.B.'nin de bulunduğu 7 şüpheli, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:37
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        Tarım Kredi'de 7 gözaltı
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        Tarım Kredi tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.'nin, mal kabul işlemleri yapılmadan, sahte alımlar göstererek, Tarım Kredi’yi zarara uğrattığı tespit edildi.

        İlk belirlemelere göre, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL'lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.

        Soruşturma kapsamında, G.B.'nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız kazancın bir kısmıyla ev aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi. Ankara ve Çankırı’da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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        Öte yandan G.B.'nin evinde yapılan aramada ise çok miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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