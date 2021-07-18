Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Bu yılın ilk 6 ayında 225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve yılın ilk 4 ayında 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. " dedi
Tarımsal ürünlerin ekim ve yetiştirme döneminde çiftçilerin tohum, yem, motorin, gübre gibi her türlü tarımsal girdi ihtiyacını kaliteli, güvenilir, uygun kredi imkanlarıyla karşıladıklarının altını çizen Poyraz, ekimden hasada üreticilere teknik destek sağladıklarını, hasat sonrası ise çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesinde, alım yaparak pazarlama sorunlarına çözüm getirdiklerini anlattı.
Poyraz, kooperatif ortaklarının faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla 2019'da Hazine ve Maliye Bakanlığının da desteğiyle "tarımsal girdilerin sabit oranla kredilendirilmesi" uygulamasını başlattıklarını anımsatarak, şu anda akaryakıt haricindeki tüm girdilerin sabit oran üzerinden kredilendirildiğini ifade etti.
TARIM KREDİ'DEN ÇİFTÇİYE ALTERNATİF KREDİLER SUNULUYOR
Kooperatif ortaklarına sunulan yeni kredi imkanlarıyla çiftçiye alternatif kaynaklar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Poyraz, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede, kredi kullanan ortaklarımızın ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli olarak ödeyenlerin ödüllendirilmesi maksadıyla Bereketli Kredi adı altında faizsiz kredi uygulaması başlatmıştık. Bu yıl içinde ortaklarımızın kısa vadeli motorin ihtiyaçlarının faizsiz ve herhangi bir maliyet, masraf, komisyon gibi yansıtılmadan karşılanması amacıyla Hasat Vadeli Motorin Kredisi, ortakların kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kısa Vadeli Yem Kredisi, üreticilerin Kurban Bayramı öncesindeki yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla da Kurban Vadeli Yem Kredisi gibi yeni faizsiz kredi ürünlerini ortaklarımızın kullanımına sunduk."
Poyraz, söz konusu faizsiz finansman ürünlerinin büyük ilgiyle karşılandığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve yılın ilk 4 ayında 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece ortaklarımıza yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla toplamda 600 milyon lira tutarında faizsiz kredi imkanı sağlamış olduk. Tarım Kredi olarak kullandırılan krediler içerisinde faizsiz kredilerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz."
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