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        Haberler Gündem TARIM KREDİ MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI: Tarım Kredi Kooperatif Market 22-30 Kasım aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi belli oldu

        Tarım Kredi Market 20 - 30 Kasım kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasım ayına özel yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok kategoride indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 22 - 30 Kasım tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:32
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          Tarım Kredi Market fırsatları... Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 22 - 30 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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