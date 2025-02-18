Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yayında: 15 Mart'ta sona erecek!
Tarım Kredi Marketlerde Ramazan fırsatları dikkat çekti. Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 19 Şubat - 15 Mart 2025 tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayımladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...
Giriş: 18.02.2025 - 00:38 Güncelleme: 18.02.2025 - 18:06
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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde şubat ve mart ayına özel indirimler uygulanıyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 19 Şubat - 15 Mart tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
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