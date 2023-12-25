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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market yılbaşı özel yeni yıl indirimleri fırsatları: Son gün 31 Aralık 2023! Tarım Kredi Kooperatif market aktüel ürünleri fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yeni yıla özel fırsatlar: Son gün 31 Aralık!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde yeni yıla özel indirimler alıcısıyla buluştu. Tarım Kredi Marketlerde birçok farklı kategoride onlarca ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Alışverişseverler için Tarım Kredi Market aktüel kataloğu fiyat listesini haberimizde derledik. İşte, 'Yeni Yıl Kooperatif Market'le Bereket Yılı' sloganıyla paylaşılan 24-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:14
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          Tarım Kredi Kooperatifi aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşuyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, yeni yıla özel 25-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

          TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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