Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: İşte 23 Ekim - 2 Kasım fırsatları
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde 23 Ekim - 2 Kasım 2023 fırsatları yayımlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ve kasım ayına özel güncel indirimli ürünler listesi...
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Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 23 Ekim - 2 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...
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YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.
Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.
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