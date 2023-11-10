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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı! 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Market kataloğunda yüzde 50 indirim fırsatı! 4-17 Kasım kataloğu fiyat listesi!

        Tarım Kredi Market kataloğu tam fiyat listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Et, peynir, tavuk, yağ ve çay gibi temel tüketim ürünlerinde Kasım ayına özel yüzde 50'ye varan indirimler uygulandı. İşte 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Market kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 21:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:40
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          Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu Kasım ayına özel ürünlerle yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 4 Kasım günü itibarıyla birçok üründe yüzde 50 indirim fırsatını tüketicilere sunuyor. İşte 4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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          4-17 KASIM TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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