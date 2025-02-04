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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Market kataloğunda indirim rüzgarı! Tarım Kredi Kooperatif marketleri 5-19 Şubat indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Market 5-19 Şubat yeni indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde 5-19 Şubat 2025 fırsatları yayımlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market şubat ayına özel güncel indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 23:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:33
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          Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 5-19 Şubat tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayımladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ve haftanın fırsatları...

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          TARIM KREDİ MARKET 5-19 ŞUBAT KATALOĞU YAYINDA

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