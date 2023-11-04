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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market kataloğunda indirim rüzgarı! Tarım Kredi Kooperatif marketleri 4 - 17 Kasım indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi

        Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: İşte 4 - 17 Kasım fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde 4 - 17 Kasım 2023 fırsatları yayımlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kasım ayına özel güncel indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:20
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          Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 4 - 17 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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