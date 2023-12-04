Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi Market enflasyon ile mücadele kapsamında indirimli ürünleri alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık indirimli ürünler kataloğunda zeytinyağından, et ürünlerine, çaydan, süt ve süt ürünlerine daha birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte 3-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler fiyat listesi...
Giriş: 04.12.2023 - 22:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:06
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Tarım Kredi Market Aralık ayına özel indirim kataloğunu erişime sundu. Bu kapsamda 3-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. Fiyat dengesini korumak amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini haberimizde derledik. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 2023 Aralık indirim kataloğu...
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İŞTE TARIM KREDİ MARKET 3-15 ARALIK KATALOĞU İNDİRİMLERİ
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Haberi Hazırlayan: Türker Üner