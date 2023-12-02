Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' sloganıyla fırsatlar devam ediyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 2-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...