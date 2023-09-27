Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.213,76 %-0,35
        DOLAR 27,0887 %0,69
        EURO 28,5155 %0,33
        ALTIN 1.632,26 %0,67
        FAİZ 23,64 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 19,64 %0,71
        BITCOIN 26.260,00 %0,08
        GBP/TRY 33,0514 %-0,09
        EUR/USD 1,0506 %0,02
        BRENT 96,71 %2,93
        ÇEYREK ALTIN 2.668,75 %0,67
        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market kataloğu: 28 Eylül - 5 Ekim 2023 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde 28 Eylül - 5 Ekim 2023 fırsatları yayınlandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market Eylül ve ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 23:12 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 28 Eylül - 5 Ekim tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Habertürk Anasayfa