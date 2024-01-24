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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market indirimli ürünler: 26 Ocak 2024 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu yeni indirimleri - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 26 Ocak 2024 kataloğu ile indirimli ürünler listesi

        Yeni Tarım Kredi Market indirimleri 26 Ocak 2024'e kadar raflardaki yerini koruyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde yapılan indirimler merak ediliyor. Alışverişseverler için Tarım ve Kredi Kooperatif aktüel kataloğunda bulunan indirimli ürünleri haberimizde derledik. İşte, 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' kampanyası ile satışta olacak Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel indirimli ürünler fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:40
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          Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesinde onlarca ürün alıcılarıyla buluşuyor. Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu marketin internet sitesinde paylaşıldı. İşte, indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenler için 26 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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