Enflasyon ile mücadele kapsamında Tarım Kredi Market indirimli ürünleri alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık kataloğunda hangi ürünlerin indirime girdiği merak konusu oldu. İşte 2-15 Aralık Tarım Kredi Market indirimleri...