Tarım Kredi Marketleri'nden şubat ve mart ayına özel büyük indirim kampanyası başladı. Gıdadan temizlik malzemelerine, kozmetikten temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok üründe geçerli olan fırsatlar, alışveriş yapanları bekliyor. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...