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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market indirim kataloğu yayında! Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık indirimli ürünler kataloğunu alışverişseverlerin erişimine sundu. Tarım Kredi Market kataloğunda; zeytinyağından, et ürünlerine, çaydan, süt ve süt ürünlerine daha birçok ürün indirime girdi. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 2-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:10
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          Enflasyon ile mücadele kapsamında Tarım Kredi Market indirimli ürünleri alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık kataloğunda hangi ürünlerin indirime girdiği merak konusu oldu. İşte 2-15 Aralık Tarım Kredi Market indirimleri...

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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