Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM KATALOĞU 17 Şubat 2025: Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi

        Tarım Kredi Market 17 Şubat aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amacı gütmeden uygun fiyatlı satış yapılması yönündeki talimatı kapsamında faaliyet gösteren Tarım Kredi Marketlerde, 17 Şubat tarihleri arasında geçerli yeni indirimler duyuruldu. Marketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market 17 Şubat aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 17 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere sunuldu. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 17 Şubat kataloğu ile güncel fiyat listesi...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Habertürk Anasayfa