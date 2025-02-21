Ramazan ayı öncesinde vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 157 üründe indirim yaptı. 15 Mart’a kadar fiyatlarını sabitleyen marketler, 15 Mart 2025 tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kataloğunu da tüketicilerle buluşturdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 26 Şubat - 15 Mart kataloğu ile güncel fiyat listesi...