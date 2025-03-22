Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Market Bayram indirimi rüzgarı: Tarım Kredi Marketleri 22 Mart - 4 Nisan indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi

        Bayram indirimi! İşte Tarım Kredi Market 22 Mart - 4 Nisan ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Market, 22 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan indirim kataloğunu yayımladı. Şekerleme ve bayram ikramlıklarından, temizlik ve bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşuyor. Bayrama özel kampanyalarla gündeme gelen indirim kataloğunu haberimizde derledik. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 19:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 22 Mart - 4 Nisan indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi Marketler Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala "İyi Bayramlar" kampanyası ile yeni kataloğu paylaştı. Tarım Kredi Market kataloğunda bayram kapsamında; şekerleme ve çikolata ürünlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek çeşitleri alıcı ile buluştu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi ve fiyatları…

        • 2

          TARIM KREDİ MARKET BAYRAM KATALOĞU

          Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) : 189,90 TL

          Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

          Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

          Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

          Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (455 g) : 249,90 TL

          Şölen Madlen (250 g) : 219,90 TL

          Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

          Ender Çikolata Çeşitleri (250 g) : 119,90 TL

          Kahve Dünyası Lavi Karışık Çikolata (250 g) : 239,90 TL

          Gofrik Mini (250 g) : 244,90 TL

          Saray Prestij Kaplamalı Fındıklı Gofret (125 g) : 72,90 TL

          Konak Nougat Fındıklı & Susamlı (500 g) : 76,90 TL

          Konak Hoop Bademli Top Gofret (250 g) : 79,90 TL

          Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

          Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

          Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

          Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL

          Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

          Tarım Kredi Türk Kahvesi (100 g) : 42,90 TL

          Tarım Kredi Dibek Kahvesi (100 g) : 49,90 TL

          Kızılay Maden Suyu (6’lı) : 31,90 TL

        • 3

          Solo Kağıt Havlu (16’lı) : 149,90 TL

          Renax Matik Toz Deterjan Çeşitleri (8 KG) : 169,90 TL

          Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

          Domestos Çamaşır Suyu Çeşitleri (750 ML) : 49,90 TL

          Parex Trend Klasik Oluklu Sünger (5’li) : 24,90 TL

          Parex Magic Sünger (Tekli) : 19,90 TL

          Selpak Extra Desenli Peçete (200’lü) : 13,90 TL

          Doa Arap Sabunu (1000 ML) : 39,90 TL

          Clea Islak Havlu (90’lı) : 23,90 TL

          Elit Peçete (200’lü) : 18,90 TL

          Anadolu Beyaz Sirke (2 L) (2’li Alımlarda) : 36,50 TL

          Tarım Kredi Karbonat (100 g) : 36,50 TL

          Elit Çamaşır Suyu (2500 ML) : 36,90 TL

          Elit Cam Temizleyici (1000 ML) : 29,90 TL

          Flowpack Streç Film (150 Metre) : 82,90 TL

        • 4

          Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) : 199,00 TL

          Ülker Çikolatin İkramlık (250 g) : 199,00 TL

          Ülker Ece İkramlık Çikolata Fındıklı (350 g) : 199,00 TL

        • 5

          Tayaş Şeker Çeşitleri (Damla, Coffee) (500 g) : 72,90 TL

          Tayaş Macaron Karışık (500 g) : 112,90 TL

          Tayaş Orient Mix (500 g) : 114,90 TL

        • 6

          Şölen Octavia Fındıklı (400 g) : 199,90 TL

        • 7

          Ozmo Mini Eggs (154,6 g) : 99,90 TL

        • 8

          Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ML) : 109,90 TL

        • 9

          Renax Deterjan (8KG) Renkli - Beyaz: 169,90 TL

        • 10

          Elit Limon Kolonyası (1 L) : 66,90 TL

          Elit Limon Kolonyası (400 ML) : 36,90 TL

        • 11

          19 MART - 15 NİSAN KATALOĞU

        • 12

          28 MART'A KADAR DEVAM EDEN "YETİŞEN ALIR" KATALOĞU

        • 13
        • 14
        • 15
        Emekli ikramiyesi ödemeleri başladı
        Emekli ikramiyesi ödemeleri başladı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Habertürk Anasayfa