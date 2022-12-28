Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Tarım Kredi Marketlerde fırsatlar 15 Ağustos Pazartesi tarihinden itibaren başlamıştı. Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde yeni katalog geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesinde yer alan ayçiçek yağı, yumurta, süt, şeker, peynir, un gibi ürünlerin fiyatları merak edilirken güncel kataloğu haberimizde derledik. İşte, 29 - 31 Aralık Tarım Kredi Market haftanın fırsatları...