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Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda BÜYÜK İNDİRİM Tarım Kredi Kooperatif Market 31 Aralık indirimli ürünler listesi

Dev kampanya! Tarım Kredi Market 31 Aralık indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yılbaşı fırsatları ile gündeme geldi. Birbirinden farklı kategoriler, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde yapılan indirimler ile 31 Aralık kataloğu yayınlandı. İşte alışveriş takipçileri için 31 Aralık tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğu...

Giriş: 28.12.2022 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Tarım Kredi Marketlerde fırsatlar 15 Ağustos Pazartesi tarihinden itibaren başlamıştı. Alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde yeni katalog geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesinde yer alan ayçiçek yağı, yumurta, süt, şeker, peynir, un gibi ürünlerin fiyatları merak edilirken güncel kataloğu haberimizde derledik. İşte, 29 - 31 Aralık Tarım Kredi Market haftanın fırsatları...

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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