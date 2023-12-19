Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.712,84 %-1,00
        DOLAR 29,0872 %0,11
        EURO 31,8375 %0,24
        ALTIN 1.895,76 %0,11
        FAİZ 36,69 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 22,40 %0,71
        BITCOIN 42.972,00 %0,84
        GBP/TRY 36,9621 %0,51
        EUR/USD 1,0938 %0,17
        BRENT 77,85 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 3.099,56 %0,11
        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yeni yıl indirimleri: 19-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatif market indirimli ürün fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: 19-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatif fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluştu. Tarım Kredi Marketlerde 19-31 Aralık 2023 fırsatları 'Yeni Yıl Kooperatif Market'le Bereket Yılı' sloganıyla paylaşıldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel güncel indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatifi aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 19-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38
        • 39
        • 40
        • 41
        • 42
        • 43
        • 44
        • 45
        • 46
        • 47
        • 48
        • 49
        • 50
        • 51
        • 52
        • 53
        • 54
        • 55
        • 56
        • 57
        • 58
        • 59
        • 60
        • 61
        • 62
        • 63
        • 64
        • 65
        • 66
        • 67
        • 68
        • 69
        • 70
        • 71
        • 72
        • 73
        • 74
        • 75
        • 76
        • 77
        • 78
        • 79
        • 80
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "ABD'nin sorumluluğu İsrail'i bu canilikten vazgeçirmektir"
        "ABD'nin sorumluluğu İsrail'i bu canilikten vazgeçirmektir"
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Habertürk Anasayfa