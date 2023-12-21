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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu yeni yıl fırsatları rüzgarı: 19-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatif market güncel indirimli ürün fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: 19-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatif fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler kataloğu alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluştu. Tarım Kredi Marketlerde 19-31 Aralık 2023 fırsatları 'Yeni Yıl Kooperatif Market'le Bereket Yılı' sloganıyla paylaşıldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel güncel indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 07:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 07:11
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          Tarım Kredi Kooperatifi aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 19-31 Aralık 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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