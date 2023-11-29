Tarım Kredi Kooperatif Market 30 Kasım 2023 yeni indirimli ürünler kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Tarım Kredi Marketlerde pek çok farklı kategoride onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Tarım Kredi Marketlerde 30 Kasım 2023'e kadar satışta olacak fırsatlar yayımlandı. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market kasım ayına özel güncel indirimli ürünler fiyatları...
Giriş: 29.11.2023 - 20:56 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:56
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Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu paylaşıldı. 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' açıklamasıyla kampanyalar devam ediyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 28-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...
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Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram