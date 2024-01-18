Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.024,37 %-0,10
        DOLAR 30,1427 %0,03
        EURO 32,9378 %0,38
        ALTIN 1.950,02 %0,34
        FAİZ 41,92 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,96 %0,42
        BITCOIN 42.724,00 %0,20
        GBP/TRY 38,3272 %0,30
        EUR/USD 1,0904 %0,21
        BRENT 78,32 %0,56
        ÇEYREK ALTIN 3.187,89 %0,33
        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirim fırsatları rüzgarı: Son gün 19 Ocak 2024! Tarım Kredi Kooperatif market indirimli fiyatlar - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 17-19 Ocak 2024 indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu indirimli ürünleri alışverişseverlerin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşacak. Tarım Kredi Marketlerde 19 Ocak 2024'e kadar 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışta olacak fırsatlar yayımlandı. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İndirim kampanyalarından faydalanmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 18-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

        • 2
        • 3
        • 4
        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32
        • 33
        • 34
        • 35
        • 36
        • 37
        • 38
        • 39
        • 40
        • 41
        • 42
        • 43
        • 44
        • 45
        • 46
        • 47
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        "Cezai ehliyeti yok!" Anne katiline tahliye!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        10. katta zincir koptu! Vinç faciası!
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        3 bölge için yağmur ve fırtına uyarısı
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        ABD'de kutup soğukları: 6 günde 21 kişi öldü!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Kadıköy'de Batshuayi'nin gecesi!
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        Uzay yolculuğu bugüne ertelendi
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        İsmail Kartal'dan transfer sözleri
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Habertürk Anasayfa