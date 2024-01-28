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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirim fırsatları rüzgarı: 29 Ocak-2 Şubat 2024 Tarım Kredi Kooperatif indirimli fiyatlar - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Ocak- 2 Şubat 2024 indirimli aktüel ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu indirimli ürünleri uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Tarım Kredi Marketlerde 'Aldıkça Aldıran Fiyatlar' sloganıyla satışta olacak fırsatlar yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla 2 Şubat 2024'e kadar alıcısıyla buluşuyor. İşte, yeni Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel indirimli ürünler fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:21
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          Tarım Kredi Kooperatifi indirim aktüel kataloğu marketin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Peynirden, zeytine, çikolatadan tuvalet kağıdına pek çok farkı ürün raflardaki yerini aldı. İşte, indirim kampanyalarından faydalanmak isteyenler için 2 Şubat 2024'e kadar geçerli olacak Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyat listesi...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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