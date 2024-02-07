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        Haberler Ekonomi Alışveriş Tarım Kredi Market aktüel kataloğu indirim fırsatları: 7-9 Şubat 2024 Tarım Kredi Kooperatif market indirimli fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediğini vurgulayarak açıkladığı Tarım Kredi Marketlerde yeni aya özel fırsatlarını açıklandı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 7 - 9 Şubat güncel indirimli ürünler listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 21:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:14
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          Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 7 - 9 Şubat tarihlerine özel yeni yıl indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayımladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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