Tarım Kredi Kooperatifi aktüel katağolunda; temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı kategoride indirim bulunuyor. 81 il 3 bini aşkın mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim kampanyaları sürüyor. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte, 23-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ve haftanın fırsatları...