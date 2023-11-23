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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market aktüel broşürü: 23-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu fiyatları

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu: 23-30 Kasım 2023 Tarım Kredi market indirimli ürünleri

        Tarım Kredi Kooperatifi market kataloğu yayınlandı. 'Enflasyon ile mücadelede aile bütçenize destek olmaya devam ediyoruz' sloganıyla kampanyalarına devam eden Tarım Kredi market aktüel indirimli ürünleri belli oldu. Alışverişseverler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 23-30 Kasım 2023 Tarım Kredi market fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:09
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          Tarım Kredi Kooperatifi aktüel katağolunda; temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok farklı kategoride indirim bulunuyor. 81 il 3 bini aşkın mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim kampanyaları sürüyor. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte, 23-30 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ve haftanın fırsatları...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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