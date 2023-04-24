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Tarım Kredi Market 900 üründe fiyatları sabitledi! İşte 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

Tarım Kredi Market 900 üründe fiyatları sabitledi! Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu indirim listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Ramazan ayı boyunca 900 üründe fiyat sabitleme yapan Tarım Kredi Market, kampanyayı bir ay daha uzattı. İşte 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu...

Giriş: 24.04.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi paylaştı. Ramazan ayının başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan 900 üründe “Sabit Fiyat” kampanyası, 1 ay süreyle uzatıldı. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğunda yer alan; pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri yer alıyor. İşte 2023 Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

  • FİYATI SABİTLENEN TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU

    Sıvı Sabun 10.90 TL

  • Toz Deterjan 94.90 TL

  • Kağıt Peçete 11.90 TL

  • Pilavlık Bulgur 15.25 TL

  • Kuru Fasulye 34.90 TL

  • Osmancık Pirinç 29.90 TL

  • Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400G 66.00 TL

  • Süzme Çiçek Balı Kavanoz 89.90 TL

  • Kakaolu Fındık Kreması 29.90 TL

  • Makarna Çeşitleri 7.95 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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