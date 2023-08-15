Tarım Kredi Kooperatifi Market 1-17 Ağustos indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Market 1-17 Ağustos indirimli ürünler kataloğunu yayınlandı. Temizlik ürünlerinden, et ürünlerine birçok ürünün indirime girdiği Tarım Kredi Market kataloğunu haberimizde bir araya getirdik. İşte 1-17 Ağustos Tarım Kredi Market kataloğu fiyat listesi...
Giriş: 15.08.2023 - 10:19
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Ağustos ayının gelişiyle birlikte Tarım Kredi Kooperatif Market'i indirimli ürünler listesini alışverişseverlerin erişimine sundu. 1-17 Ağustos Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğunda; beyaz peynir, et ürünleri, temizlik ürünleri, atışırmalıklar ve daha birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte 1-17 Ağustos Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimli ürünler kataloğu...
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Haberi Hazırlayan: Türker Üner