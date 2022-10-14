Ürün çeşitliliği ve uygun fiyatları ile dikkat çeken Tarım Kredi Market ürünlerinde haftanın fırsatları devam ediyor. Tarım Kredi Marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar güncel katalog sorgulaması yapıyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi ile et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, sebze ve meyve fiyatları...