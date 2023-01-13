Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler devam ediyor. Güncel Tarım Kredi Market broşürü ile 13 - 31 Ocak 2023 kampanyaları ile gündeme geldi. Tarım Kredi Marketlerde ocak ayına özel indirimler araştırılıyor. Güncel katalogta gıda ürünlerinde yeni indirimler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını vurgulayarak indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Marketleri fırsatlarıyla gündeme geldi. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar...