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Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de indirim rüzgarı! 13-31 Ocak 2023 Tarım Kredi Market broşürü indirimli ürünler kataloğu listesinde neler var?

İndirim rüzgarı! İşte Tarım Kredi Market 13 - 31 Ocak fırsatları

Tarım Kredi Marketlerde haftanın fırsatları gündeme geldi. Yeni yıla girilmesi ile yeni kampanyaları ile dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatif Marketler listesinde bu hafta; gıda ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri ön plana çıktı. İşte, 13-31 Ocak 2023 Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünler kataloğu ile haftanın fırsatları...

Giriş: 13.01.2023 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler devam ediyor. Güncel Tarım Kredi Market broşürü ile 13 - 31 Ocak 2023 kampanyaları ile gündeme geldi. Tarım Kredi Marketlerde ocak ayına özel indirimler araştırılıyor. Güncel katalogta gıda ürünlerinde yeni indirimler yer alıyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını vurgulayarak indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Marketleri fırsatlarıyla gündeme geldi. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar...

  • İşte Tarım Kredi Market 13 - 31 Ocak indirimli ürünler kataloğu... 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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