Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel 30 Temmuz - 4 Ağustos kataloğu yayında!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni ayı da kapsayan özel yeni kampanyasını duyurdu. 4 Ağustos'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 4 Ağustos'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 30.07.2025 - 01:04 Güncelleme: 30.07.2025 - 01:04
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Yeni katalog yayında! Tarım Kredi Market alışveriş yapmayı planlayanlar için 30 Temmuz- 4 Ağustos kataloğunu duyurdu. 4 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanyada kat kat fırsat sloganı ile çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Marketlerde güncel indirimli ürünler listesi...
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