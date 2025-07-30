Yeni katalog yayında! Tarım Kredi Market alışveriş yapmayı planlayanlar için 30 Temmuz- 4 Ağustos kataloğunu duyurdu. 4 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanyada kat kat fırsat sloganı ile çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Marketlerde güncel indirimli ürünler listesi...