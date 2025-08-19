Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel 19-25 Ağustos kataloğu yayında!
Tarım Kredi Market alışveriş yapmayı planlayanlar için 19-25 Ağustos kataloğunu duyurdu. 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanyada kat kat fırsat sloganı ile çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketlerde güncel indirimli ürünler listesi...
Giriş: 19.08.2025 - 19:35 Güncelleme: 19.08.2025 - 19:35
- 1
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, ağustos ayını kapsayan özel yeni kampanyasını duyurdu. 25 Ağustos'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 25 Ağustos'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ