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        Haberler Ekonomi Borsa Tarım Kredi Kooperatif Market 6-19 Ekim indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi - Borsa Haberleri

        Tarım Kredi Kooperatif Market 6-19 Ekim indirimli ürünler kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Market her ay olduğu gibi Ekim ayında da indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Birbirinden farklı birçok ürünün indirime girdiği Tarım Kredi Market kataloğunu haberimizde derledik. İşte 6-19 Ekim Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 00:41 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:41
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          Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğunda bu ay, ayçiçek yağı, bakliyat, salça, kaşar, peynir, temizlik ürünleri, atıştırmalıklar, et ürünleri, meşrubat ve daha birçok ürün indimli ürün raflardaki yerini aldı. İşte 6-19 Ekim Tarım Kredi Market indirimli ürünler...

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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