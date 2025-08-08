Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri! 5-11 Ağustos 2025 Tarım Kredi Kooperatif market aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif market 5-11 Ağustos 2025 indirimleri! Tarım Kredi Kooperatif market aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif Market 5-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler yayınlandı. Tarım Kredi Kooperatif Market ağustos ayı indirimleri devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif kataloğunda somon balığı, dana kangal sucuk, dana kavurma, peynir çeşitleri, tuvalet kağıdı gibi ürünler raflardaki yerini aldı. Peki, Ağustos ayına özel Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsat listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:16
          Tarım Kredi Kooperatif Markeet kataloğu indirimleri Ağustos ayında dikkat çekiyor. Tarım Kredi Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Devam eden indirimli ürünler arasında yumurta, peçete, kangal sucuk, tavuk yer alıyor. İşte,Tarım Kredi Kooperatif market aktüel indirimleri

          TARIM KREDİ KOOPERATİF AĞUSTOS 2025 AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

          Siyah Çay, Saklı Dem, 1000 g: 169,00 TL

          Dr. Oetker Ristorante Pizza Specıale Mısta, 417 g: 99,00 TL

          Tukaş Ketçap Çeşitleri: 44,90 TL

          Tukaş Mayonez: 48,90 TL

          Tavuk Bonfile Çeşitleri, Kg: 187,00 TL

          Superfresh Ton Balığı, 3x75 g: 119,00 TL

          Tukaş Mısır Konservesi, 3x150 g: 59,90 TL

          Kuzey Dondurulmuş Somon, Steak Dilim, 500 g: 199,00 TL

          Anadolu Sızma Zeytinyağı 2 L: 469,00 TL

          Anadolu Ayçiçek Yağı 2 L: 159,00 TL

          Nar Suyu Donuk 1500 ml: 109,00 TL

          Tarım Kredi Ayran 1500 ml: 37,90 TL

          Aynes Yarım Yağlı Laktozsuz Süt 1 L: 36,90 TL

          Aynes Doğal Süt 1 L: 34,90 TL

          Dana Kasap Sucuk: 209,00 TL

          Süzme Çiçek Balı 850 g: 194,90 TL

          Yağlı Salamura Siyah Zeytin: 179,90 TL

          Tarsuslu Tam Yağlı Tost Peyniri: 112,50 TL

          Torku Tam Yağlı Süzme Peynir: 159,90 TL

          Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peyniri, 1000 g: 159,00 TL

          Dana Kokteyl Sosis: 74,90 TL

          Banbit Baton Piliç Salamı, 850 g: 74,90 TL

          Küp Şeker 1 kg: 44,90 TL

          Domates Salçası 830 g: 37,90 TL

          Sana Klasik Bitkisel Margarin 250 g: 27,50 TL

          Tarım Kredi Yoğurt Yarım Yağlı, 2500 g: 79,00 TL

          Nimet Hindi Füme 120 g: 22,00 TL

          Bonca Mantı Dondurulmuş 400 g: 49,90 TL

