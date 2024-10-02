Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli: Bu hafta peynir çeşitleri satışta!

        Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli: Bu hafta peynir çeşitleri satışta!

        Tarım Kredi Kooperatif markette başlayan indirimler 4 Ekim'de sonlanıyor. Bu aktüelde peynir çeşitleri, bakliyat, süt, et türleri, çay, çikolata, farklı soslar, konserve, atıştırmalık, bebek bezi ve temizlik malzemeleri bulunuyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif'te 21 Eylül'de başlayan indirimler 4 Ekim'de bitiyor. Güncel aktüelde; peynir çeşitleri, süt, et türleri, farklı soslar, konserve, atıştırmalık, bebek bezi ve temizlik malzemeleri indirimli olarak satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli...

        • 2
        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa