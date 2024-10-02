Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli: Bu hafta peynir çeşitleri satışta!
Tarım Kredi Kooperatif markette başlayan indirimler 4 Ekim'de sonlanıyor. Bu aktüelde peynir çeşitleri, bakliyat, süt, et türleri, çay, çikolata, farklı soslar, konserve, atıştırmalık, bebek bezi ve temizlik malzemeleri bulunuyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli...
Giriş: 02.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:40
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Tarım Kredi Kooperatif'te 21 Eylül'de başlayan indirimler 4 Ekim'de bitiyor. Güncel aktüelde; peynir çeşitleri, süt, et türleri, farklı soslar, konserve, atıştırmalık, bebek bezi ve temizlik malzemeleri indirimli olarak satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 21 Eylül-4 Ekim aktüeli...
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