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        Haberler Gündem Tarım Kredi Kooperatif Market 2 Kasım 2023 kataloğu paylaşıldı! Tarım Kredi Market indirimli ürünler fiyat listesi

        2 Kasım 2023 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu listesi

        Türkiye genelinde 3 bini aşkın şubesi ile Tarım Kredi Kooperatif Market mevcut indirimlerine ek yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlatıyor. Tarım Kredi Market 2 Kasım kataloğunda indirimli birçok ürün raflardaki yerini aldı. Market alışverişini Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapanlar için 2 Kasım indirimli ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte 2 Kasım 2023 indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 00:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 00:29
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          Tarım Kredi Market Kasım ayına özel birçok üründe indirime gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı açıklama sonrasında, Tarım Kredi Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirime gidildi. Bu bağlamda Tarım Kredi Kooperatif Market 2 Kasım kataloğunda süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünleri gibi birçok üründe indirim yapıldı. İşte 2 Kasım Tarım Kredi Market indirimleri...

        • 2

          YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

          81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

        • 3

          İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak. İndirim kampanyası 2 Kasım'a kadar devam edecek.

        • 4

          Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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