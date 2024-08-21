Tarım Kredi Kooperatif market 10-23 Ağustos 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta neler var?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 10 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında 58 ürün indirimli olarak satılıyor. Atıştırmalık, kahvaltılık, donmuş gıdalar, kuru bakliyat, içecek ve temizlik ürünlerinin yer aldığı güncel aktüel listesini haberimizde bulabilirsiniz.
Giriş: 21.08.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:31
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Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 10-23 Ağustos arasında birçok ürün indirimli olarak satılıyor. Bu hafta; atıştırmalık, kahvaltılık, donmuş gıdalar, kuru bakliyat, içecek ve temizlik ürünleri raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 10-23 Ağustos aktüeli...
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